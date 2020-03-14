«Это не грипп!» В подконтрольном Киеву Краматорске госпитализировали маленькую девочку с подозрением на коронавирус
Семья из Краматорска Донецкой области на днях вернулась из-за границы. Маленькая девочка стала кашлять и температурить. Родители обратились к медикам вечером 12 марта. Подозрение на коронавирус появилась, когда тесты подтвердили, что у девочки не грипп.
Медики сразу предложили госпитализировать ребенка в Константиновскую инфекционную больницу для дальнейшего обследования и лечения. Но родители отказались. Лишь на следующий день они дали согласие.
Сейчас девочка находится в стационаре в изолированном боксе. Медики отмечают, что состояние маленькой пациентки улучшилось. Но утверждают, что надо дождаться результатов анализов, которые отправлены в лабораторию в Киев. Ждать придется день-два.
А пока врачи уточняют круг жителей Краматорска, с кем контактировала девочка. Известно, что два дня после приезда из-за границы ребенок посещал детский сад. В случае, если тест будет положительный, то в зоне риска окажутся несколько десятков человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU