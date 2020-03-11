О новых участках разведения сил в Донбассе договориться в Минске не удалось

11 Март 2020 2020-03-11T22:59:25+03:00

Тем временем, ВСУ занимает те территории, где ранее это разведение состоялось

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Украинская сторона на сегодняшних переговорах подгруппы по безопасности в Минске не предложила приемлемых вариантов решения вопроса о новых участках разведения сил и средств в Донбассе.

Подписанный ранее документ определял для этого три пилотные территории – Петровское (ДНР), Станица Луганская и Золотое (обе в ЛНР). Также предполагалось в дальнейшем, что разведение может произойти по всей линии фронта.

- С нашей стороны еще на прошлом заседании были представлены предложения с указанием границ и координат участков, а также полная аргументация по поводу предложений обеих сторон, - заявил представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров. - К сожалению, на данный момент компромиссных предложений с украинской стороны мы так и не получили. Мы готовы к компромиссу, но не путем односторонних уступок, которые приведут к ухудшению положения наших подразделений, как это предлагает украинская сторона.

Переговорщики в Минске рассматривали район Донецкой фильтровальной станции, как один из наиболее вероятных новых участков разведения сил и средств в Донбассе. Он неоднократно подвергался обстрелу, так как находится в районе промзоны.

Ранее, стало известно, что Украина заняла участки разведения сил у села Петровское, предварительно открыв по ним огонь. Это ставит под угрозу срыв соглашений "нормандской четверки", но партнеров Украины это, кажется, не смущает.

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ИСТОЧНИК KP.RU