2020-03-11T20:28:13+03:00
Происшествия

Авария в Ростовской области с участием дончан: Опубликован полный список погибших и пострадавших

Силами МЧС ДНР организована эвакуация погибших в ДТП
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Число погибших в ДТП выросло до пяти. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской областиЧисло погибших в ДТП выросло до пяти. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
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Сегодня около трех часов ночи произошло страшное дорожно-транспортное происшествие на трассе в Миллеровском районе Ростовской области с участием микроавтобуса. Известно, что автобус следовал из Москвы в Донецк. Водитель уснул за рулем, что и стало причиной трагедии.

В результате четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. Позже один из них скончался от полученных травм. Все пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Миллеровского района.

На место происшествия выехали психологи МЧС ДНР для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших.Также силами МЧС организована эвакуация тел погибших на территорию Донецкой Народной Республики.

Самой младшей погибшей было всего 32 года, девушка не дожила двух недель до своего дня рождения.

В МЧС ДНР открыт телефон горячей линии, по которому родственники пострадавших и погибших граждан Донецкой Народной Республики смогут получить подробную информацию о своих близких: (062) 340-62-22, (071) 340-62-22.

СПИСОК пострадавших в ДТП:

1. Захарченко Алла Дмитриевна, 1993 г.р.

2. Крукчи Сергей Александрович, 1976 г.р.

3. Панченко Андрей Константинович, 1980 г.р.

4. Наумлинский Константин Николаевич, 1978 г.р.

СПИСОК погибших в ДТП:

1. Конищева Анна Игоревна, 1988 г.р.

2. Возжова Ирина Николаевна, 1959 г.р.

3. Калюжный Геннадий Николаевич, 1978 г.р.

4. Омелина Наталья Анатольевна, 1978 г.р.

5. Аристов Александр Владимирович, 1975 г.р.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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