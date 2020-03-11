В ДНР создали интерактивную карту мемориалов Донбасса, посвященные героям Великой Отечественной Войны

11 Март 2020 2020-03-11T20:06:53+03:00

Уже состоялась презентация карты, в Интернете она появится чуть позже

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Сегодня, 11 марта в донецком музее Великой Отечественной войны прошла презентация интерактивной карты мемориалов Донбасса. Это электронный помощник-путеводитель по Республике, в котором указаны все памятники, посвященные героям-освободителям и событиям военных лет.

— Мы презентуем карту ДНР, на которую нанесены памятники, посвященные погибшим советским воинам времен Великой Отечественной войны, среди них – мемориальные доски, воинские захоронения и другие мемориалы. Наша задача – сохранить эту историческую память и донести ее до молодого поколения, — рассказал министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Особенностью карты является то, что это еще информационный помощник. Кроме адресов размещения мемориалов, в ней также есть историческая справка и фотографии, касающиеся того или иного памятника или события. Правда, добавили описания не ко всем мемориалам. Всего территории Республики находится 431 исторических памятника, касающиеся той войны. А полная информация есть только по 79 из них.

В скором времени карта будет размещена в Интернете, а именно на сайте министерства культуры ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU