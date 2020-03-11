Связь мобильного оператора «Лугаком» полностью восстановлена

11 Март 2020 2020-03-11T18:44:14+03:00

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Утром жители Луганской Народной Республики сообщали о плохой связи республиканского мобильно оператора «Лугаком». В компании тут же сообщили о причине.

- На оборудовании сети подвижной связи «Лугаком» произошла критическая авария. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. О полном окончании работ будет сообщено дополнительно, - заявили в «Лугакоме» сегодня днем.

«Комсомольская правда» обратилась к республиканскому оператору мобильной связи. Консультант сообщил, что все технические работы уже окончены и связь работает в штатном режиме.

В начале войны жители Донбасса в основном пользовались связью украинского оператора «Водафон». Республиканские операторы связи образовались в 2015 году – в Донецкой Народной Республике – «Феникс». В Луганской – «Лугаком». Из-за перебоев связи украинского оператора «Водафон» многие перешли на «Феникс» и «Лугаком». Также этому поспособствовали более выгодные тарифы.

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ИСТОЧНИК KP.RU