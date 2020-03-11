Клуб «Левша» открыл в Луганске мини-Эрмитаж

11 Март 2020 2020-03-11T18:09:13+03:00

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Ежегодная выставка работ мастеров народного клуба «Левша» Луганского центра народного творчества «Палитра народного творчества» открылась сегодня в Галерее искусств Луганского художественного музея.

В этом году темами выставки стали три направления: «Пасхальный свет» (духовная тематика), «Мы все родом из детства» и «Народные традиции в творчестве».

В экспозиции представлены иконы, картины, рушники, салфетки, скатерти, яйца-писанки, панно, керамика, бисероплетение, лаковая миниатюра, художественная роспись, куклы-мотанки, текстильные игрушки, вязаные изделия, изделия из дерева и металла, а также выполненные в технике тестопластики и декупажа.

- Более тысячи работ представлены на этой выставке разных жанров, разных направлений. Со всех территорий нашей Республики мастера представляют свое творчество. Это действительно золотые руки, наш творческий фонд. Наших мастеров знают не только на Луганщине, их знают и в Париже, и в Москве, и в Италии, и в других замечательных европейских городах, – сказал, открывая выставку, директор центра заслуженный работник культуры Украины Василий Яровой.

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов сравнил выставку с «мини-Эрмитажем».

Выставка «Палитра народного творчества» продлится в Галерее искусств до 5 апреля. За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: Луганск, улица Ленина, 36; или по телефонам: (0642) 93-74-28, (0642) 93-16-15.

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ИСТОЧНИК KP.RU