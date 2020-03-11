2020-03-11T15:38:03+03:00
Политика

Десантники ВСУ отобрали у жителя Счастья «Газель» и деньги

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: inforesist.orgФото: inforesist.org
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В преддверии ротации десантники 46-й бригады вооруженных формирований Украины решили подзаработать. Они напали на мирного жителя Счастья и под угрозой физической расправы отобрали у мужчины машину «Газель» и 25 тысяч гривен (около 71 тысячи рублей). Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Попытки граждан найти правосудие у командования 46-й бригады и местных чиновников успехом не увенчались, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

По словам Филипоненко, жители Счастья, которые пострадали от произвола киевских силовиков, написали коллективную жалобу командующему так называемой «операции объединенных сил» Владимиру Кравченко и позвонили на горячую линию минобороны незалежной.

- С целью проведения разбирательства в соединение прибыла комиссия генерального штаба ВСУ и сотрудники военной службы правопорядка, - рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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