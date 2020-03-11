2020-03-11T16:10:11+03:00
Спорт

В Макеевке пройдут соревнования по кольцевой автогонке

Пройдет несколько заездов в разных классах. Отдельного внимания стоит «женская лига»
Екатерина Сорока
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Организаторы гонки Adrenaline Time победителям раздадут кубки и подарки от спонсоров. Фото: vk.com/adrenaline_time_infoОрганизаторы гонки Adrenaline Time победителям раздадут кубки и подарки от спонсоров. Фото: vk.com/adrenaline_time_info
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Уже совсем скоро 15 марта в Макеевке пройдут соревнования по автомобильному спорту в дисциплине кольцевая гонка серии Time Attack. Особенностью гонки является то, что в ней может поучаствовать каждый. Для этого есть несколько дисциплин. Украшением соревнований станет заезд «женской лиги». Об этом рассказали организаторы гонки в социальных сетях.

15 марта не пропусти открытие сезона 2020 – Time Attack. Самые лучшие автомобильные мероприятия пройдут в Макеевке, микрорайон Зеленый (бывший кордодром). Заезды пройдут в пяти классах: передний привод, задний привод, полный привод, спорт и женская лига. Участие и вход бесплатный! — говорится в сообщении.

Сама гонка начнется в 12.00 часов дня. Но участникам заезда нужно приехать заранее. С 9.00 – 11.00 будет проходить регистрация участников, а также проверка автомобиля к экстремальной гонке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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