Глава ДНР издал два важных указа, касающихся материнства и безработицы
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указы о создании в ДНР внебюджетных фондов соцстрахования на случай безработицы и на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
- Постановляю создать государственный внебюджетный фонд – Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Донецкой Народной Республики. Постановляю создать государственный внебюджетный фонд – Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики, - отмечается в текстах указов.
В первом случае органом управления фондом определено государственное учреждение Республиканский центр занятости. Во втором - органом управления стал Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Известно, что источники формирования бюджетов этих фондов — средства общеобязательного соцстрахования, межбюджетные трансферы, а также иные поступления.
А самый первый фонд соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний был создан еще 9 декабря 2014 года, начав первые выплаты уже летом 2015 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU