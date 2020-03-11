В ДНР отреагировали на заявление Зеленского о возможном выходе Украины из «Минска»

11 Март 2020 2020-03-11T13:54:03+03:00

Манипулятивная риторика Зеленского имеет лишь одну цель – представить Российскую Федерацию одной из сторон конфликта в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов к жесткой реакции Донецкой и Луганской Народных Республик на попытки Киева выйти из Минского процесса.

- Откровенно популистские заявления Зеленского не должны, да и не могут быть определяющими векторами украинской политики , - депутат Народного совета ДНР, руководитель фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов. - Запад и, прежде всего, США должны объяснить своему украинскому подопечному базовые принципы дипломатии и к чему может привести пренебрежение своими обязательствами. В противном случае Киеву следует готовиться к самой жесткой реакции со стороны Республик

Ранее, 6 марта, в интервью изданию The Guardian Зеленский заявил о готовности выйти из Минского переговорного процесса через год, если за это время не удастся достичь прогресса в урегулировании конфликта на территории Донбасса.

Зеленский ожидает подвижек от Москвы и отсчитывает годовой срок с момента встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.

Впрочем, украинская армия и так срывает минские соглашения, занимая позиции в районе разведения сил.

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ИСТОЧНИК KP.RU