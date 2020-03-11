Жители ДНР попали в жуткую аварию в Ростовской области
Ночью 11 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла жуткая авария. Микроавтобус, который ехал из ДНР в РФ, столкнулся с грузовиком. Внутри находились девять человек. Четыре пассажира погибли на месте. Остальных отправили в больницу Миллеровского района. Об их самочувствии, пока ничего неизвестно.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ. Также по предварительным данным, в ведомстве сообщают, что авария произошла из-за оплошности водителя микроавтобуса. Мужчина уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
Движение по трассе временно ограничено. Передвижение автомобилей контролируют сотрудники ГИБДД и МЧС РФ. Фото: 61.мвд.рф
— 11 марта около 3 часов ночи на 869 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием микроавтобуса Opel Vivaro и грузового автомобиля Scania. По предварительным данным, водитель Опеля уснул за рулем и допустил столкновение с попутно двигающейся грузовой машиной. В результате ДТП, по предварительным данным, 5 человек пострадали, 4 скончались до приезда скорой помощи. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении российского ведомства.
О состоянии водителя грузовика в ведомстве не уточняют. Фото: t.me/trashdnr
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места происшествия. На них видно, что удар пришелся по боковой части микроавтобуса со стороны пассажиров. Удар был очень сильным. Левая сторона автомобиля сильно деформирована. Также в кадр попали номера машины – АН7209КН. Это номерной знак украинского образца, зарегистрированный на территории Харцызска.
Жители Харцызска погибли ночью в ДТП в Ростовской области.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU
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