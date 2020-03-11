В ДНР за сбор и продажу первоцветов будут штрафовать

11 Март 2020 2020-03-11T11:46:44+03:00

В ДНР за сбор и продажу первоцветов можно пройти сразу по трех административным статьям

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Первоцветы – это род многолетних и однолетних растений, которые начинают цвести ранней весной. Некоторые виды этих растений считаются вымирающими и потому они занесены в Красную книгу. К ним относятся ландыши, подснежники, сон-трава и т.п.

Донбассу повезло, что климат и почва благоприятные для произрастания редких видов. Но другая проблема – люди. В министерстве внутренних дел ДНР напомнили о том, что за незаконный сбор и продажу первоцветов, можно оказаться на скамье подсудимых.

— В случае выявления нарушений, граждане будут привлекаться к административной ответственности согласно статье 159 КоАП (нарушение правил торговли на рынках), статье 164 КоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности), санкции которых предусматривают наложение штрафа. Санкция статье 160 КоАП (торговля с рук в неустановленных местах) предусматривает штраф с конфискацией предметов торговли, — говорится в сообщении.

В природных зонах, где могут прорастать первоцветы, теперь будут патрулировать мобильные группы. Если охотника за первоцветами поймают, то ему грозит немаленький штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU