2020-03-11T11:46:44+03:00
Общество

В ДНР за сбор и продажу первоцветов будут штрафовать

В ДНР за сбор и продажу первоцветов можно пройти сразу по трех административным статьям
Екатерина Сорока
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К вымирающим видам растений относятся подснежник, ландыш, крокус, белоцвет весенний, сон-трава и т.п. Фото: goodfon.ruК вымирающим видам растений относятся подснежник, ландыш, крокус, белоцвет весенний, сон-трава и т.п. Фото: goodfon.ru
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Первоцветы – это род многолетних и однолетних растений, которые начинают цвести ранней весной. Некоторые виды этих растений считаются вымирающими и потому они занесены в Красную книгу. К ним относятся ландыши, подснежники, сон-трава и т.п.

Донбассу повезло, что климат и почва благоприятные для произрастания редких видов. Но другая проблема – люди. В министерстве внутренних дел ДНР напомнили о том, что за незаконный сбор и продажу первоцветов, можно оказаться на скамье подсудимых.

— В случае выявления нарушений, граждане будут привлекаться к административной ответственности согласно статье 159 КоАП (нарушение правил торговли на рынках), статье 164 КоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности), санкции которых предусматривают наложение штрафа. Санкция статье 160 КоАП (торговля с рук в неустановленных местах) предусматривает штраф с конфискацией предметов торговли, — говорится в сообщении.

В природных зонах, где могут прорастать первоцветы, теперь будут патрулировать мобильные группы. Если охотника за первоцветами поймают, то ему грозит немаленький штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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