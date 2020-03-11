Украинские военные в ЛНР за сутки четыре раза нарушили «перемирие»

11 Март 2020 2020-03-11T09:52:42+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Украинские военные четыре раза за прошедшие сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и Логвиново. Огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов , автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - рассказали в СЦКК.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские боевики два раза нарушили «перемирие». Они обстреляли Логвиново и Лозовое. Огонь вели из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU