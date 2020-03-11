Пострадавшие от войны жители ДНР получили двойные гуманитарные наборы

11 Март 2020 2020-03-11T10:10:14+03:00

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В течение последних трех недель сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой занимались выдачей гуманитарных наборов. Их получили люди, проживающие в социальных объектах в Донецке, Макеевке, Горловке, Харцызске, Зугрэсе, Шахтерске и Новом Свете. Это пострадавшие в результате военных действий, а также преследуемые другими государствами за поддержку ДНР и жители с ограниченными физическими возможностями.

- Выдавались двойные гуманитарные наборы. Это продукты питания, средства личной гигиены и бытовая химия. Всего передали 3 тысячи 326 наборов. Помощь была предоставлена в рамках взаимодействия Уполномоченного по правам человека в ДНР с Международным Комитетом Красного Креста, - отметили в пресс-службе омбудсмена Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU