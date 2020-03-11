ВСУ ведут обстрел: В Горловке прямое попадание в жилой дом
Перемирие остается таковым только на бумаге, обстрелы Республики не прекращаются. Украинские боевики с утра ведут массированный обстрел поселка Гольмовский на севере прифронтовой Горловки.
- Идет обстрел поселка Гольмовский. Повреждено домостроение по улице Федосеева, 13, произошло прямое попадание в дом по Никитовскому шоссе, 7, — сообщил мэр города Иван Приходько.
Приходько уточнил, что прямым попаданием повреждена кровля двухэтажного жилого дома.
- Обстрелы не прекращаются ни днем ни ночью. Страшно из дома выйти, земля дрожит, - рассказывает Елена жительница Горловки.
Вчера оказался район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода и населённый пункт Крутая Балка, где миномётом повреждён жилой дом. Украинскими СМИ все это традиционно замалчивается.
Ранее украинская армия расстреляла Донецк из минометов в отместку за подорвавшийся грузовик с солдатами.
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ИСТОЧНИК KP.RU