ВСУ ведут обстрел: В Горловке прямое попадание в жилой дом

11 Март 2020 2020-03-11T10:19:37+03:00

Очередная весна наступает в Донбассе под свист снарядов. Фото: novorosinform.org

В двухэтажном доме разрушена кровля, жертв нет

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Перемирие остается таковым только на бумаге, обстрелы Республики не прекращаются. Украинские боевики с утра ведут массированный обстрел поселка Гольмовский на севере прифронтовой Горловки.

- Идет обстрел поселка Гольмовский. Повреждено домостроение по улице Федосеева, 13, произошло прямое попадание в дом по Никитовскому шоссе, 7, — сообщил мэр города Иван Приходько.

Приходько уточнил, что прямым попаданием повреждена кровля двухэтажного жилого дома.

- Обстрелы не прекращаются ни днем ни ночью. Страшно из дома выйти, земля дрожит, - рассказывает Елена жительница Горловки.

Вчера оказался район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода и населённый пункт Крутая Балка, где миномётом повреждён жилой дом. Украинскими СМИ все это традиционно замалчивается.

Ранее украинская армия расстреляла Донецк из минометов в отместку за подорвавшийся грузовик с солдатами.

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ИСТОЧНИК KP.RU