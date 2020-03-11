Погода в Луганске на день: 11 марта будет слабый дождь

11 Март 2020 2020-03-11T08:41:38+03:00

Днем в Луганске + 6 и пасмурно

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Похолодание настигло и Луганск. Сегодня температура воздуха в ЛНР будет колебаться от плюс 2 градусов ночью до 16 градусов тепла днем, пройдет слабый дождь.

- С 21.00 10 марта до 21.00 11 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем слабый дождь; ветер южный с переходом днем на юго-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 11-13 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 5-7 градусов ночью до 13-15 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 12-14 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU