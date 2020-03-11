2020-03-11T08:26:26+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 11 марта будет пасмурно и дождливо

Днем температура воздуха будет +14
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Крокусы цветут в Донбассе уже во второй раз, первый был в феврале.Крокусы цветут в Донбассе уже во второй раз, первый был в феврале.Фото: Илья Богатиков
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Весна в Донецк не пришла, а буквально ворвалась. Стремительно зацвели цветы, распустились почки на деревьях, а дневная температура достигла рекордных +22! Дончане радовались такому теплу и возможности скинуть надоевшую зимнюю одежду. Но синоптики предупреждали, что так продлится недолго и уже во второй половине марта нас ждут заморозки до -4 и дожди.

В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться.

Днем температура воздуха достигнет +14, ночью +6.

В этот день в прежние времена погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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