«Не важно, что у тебя шикарный хвост!» В Донецке павлины по мусоркам лазят

10 Март 2020 2020-03-10T21:14:03+03:00

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Похождения павлина в Буденновском районе столицы стали хитом обсуждения дончан. К фазанам, рыскающим по мусоркам, уже все привыкли. А тут царская птица нарисовалась на фоне полного бака.

- Не важно, что у тебя шикарный хвост, и сам красивый. Судьба заставит по мусорнику лазить, - отметил Артем.

- Понятно, сбежал откуда-то. Печально смотреть на такое. Когда-то он радовал глаз, теперь на выживании. Люди, что мы творим? - по-женски распереживалась Радмила Дроздова.

- Его отловить нужно, пока собаки не сожрали, - дал практичный совет Алексей Лыга.

- Никуда он не сбежал. Они живут там, - успокоила Анастасия Анастасова.

Знатоки определили по хвосту, что павлин лет на семь по возрасту тянет. Фото: vk.com/Ольга Мищенко

- Павлины у нас не водятся. Это не фазаны, - показал свои знания Иван Степаненко.

- Я знаю, что это не фазан. Они живут на территории местного кафе. Сама вчера видела, как он выходил и гулял за двором. Хозяин сказал, что они не убегают. Он их кормит, поэтому они далеко не уходят. Только за двор и обратно, - разъяснила историю появления царской птицы на воле Анастасия Анастасова.

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ИСТОЧНИК KP.RU