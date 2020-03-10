На пункте пропуска в Донбассе собака унюхала психотропы

10 Март 2020 2020-03-10T20:22:04+03:00

На украинских КПП нередко используют собак, обученных для поиска наркотиков и психотропов. Фото: ГПСУ

За два дня у жителей, пересекающих линию разграничения, были дважды обнаружены лекарства ограниченного оборота

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Украинские пограничники на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе нередко используют обученных собак для поиска наркотиков. Но оказывается, животные натасканы и на определение психотропов. Это надо учитывать тем, кто решит пересечь границу с лекарствами, оборот которых ограничен. Иначе их ждут такие же большие неприятности, как у мужчин, которые ехали через КПВВ «Новотроицкое» и «Гнутово». Эти пункты пропуска расположены на дорогах, ведущих в Мариуполь.

На КПВВ «Новотроицкое» в машине местного жителя нашли более 100 таблеток психотропного вещества. При прохождении досмотра мужчина заметно нервничал. Тогда то и привлекли обученную собаку. Она унюхала таблетки, скрытые в личных вещах.

История повторилась на КПВВ «Гнутово». Там во время «углубленного осмотра» обнаружили в личных вещах 60 таблеток иностранного производства, которые содержат психотропное вещество.

Задержанных мужчин передали представителям Нацполиции. По ч. 1 ст. 309 УК Украины «Хранение наркотических средств» им светит срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU