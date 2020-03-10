Украинская армия расстреляла Донецк из минометов в отместку за подорвавшийся грузовик с солдатами

10 Март 2020 2020-03-10T14:11:09+03:00

За два часа ВСУ выпустили 40 мин по Жабичево и «Вольво-центру»

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Сегодня утром украинский грузовик с солдатами из 57-й бригады подорвался на собственном минном поле рядом с Песками в нескольких километрах от Донецка. По данным управления Народной милиции ДНР пятеро военных погибли, еще шесть получили ранения. В ответ ВСУ нанесли массированный удар из минометов по северной окраине Донецка – поселку Жабичево и «Вольво-центру».

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что обстрел начался в 10.30 и завершился в 12.20. За этот короткий промежуток времени выло выпущено 40 мин калибром 120 и 82 мм.

Представительство ДНР в СЦКК неоднократно запрашивало режим прекращения огня в данном районе, но запросы были проигнорированы украинской стороной.

- Требуем от украинской стороны немедленно прекратить обстрелы и выполнять обязательства по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, - говорится в сообщении представительства.

По предварительным данным жертв среди гражданского населения нет, более подробная информация уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU