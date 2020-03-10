У жительницы ДНР заподозрили коронавирус

10 Март 2020 2020-03-10T13:50:00+03:00

Туристка из Китая госпитализирована в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

9 марта в Горловке в инфекционное отделение госпитализирована женщина, прибывшая из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

6 марта при прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево у нее отсутствовали признаки заболевания коронавирусом. А во время прохождения санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2.

- За пациенткой будут наблюдать 14 дней, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. - На утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается.

Медицинское наблюдение установлено за всеми контактировавшими с пациенткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке появятся тест–системы для обнаружения нового коронавируса

Директор департамента санитарно–эпидемиологической службы Дмитрий Клишкан ответил на вопросы «Комсомолки» о коронавирусе нового типа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU