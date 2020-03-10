2020-03-10T13:50:00+03:00
Общество

У жительницы ДНР заподозрили коронавирус

Женщину госпитализировали с повышенной температурой
Роман ПОБЕРЕЖНЮКОльга ГАЛЬСКАЯ
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Туристка из Китая госпитализирована в ДНРТуристка из Китая госпитализирована в ДНРФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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9 марта в Горловке в инфекционное отделение госпитализирована женщина, прибывшая из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

6 марта при прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево у нее отсутствовали признаки заболевания коронавирусом. А во время прохождения санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска «Новошахтинск» 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2.

- За пациенткой будут наблюдать 14 дней, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. - На утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, никаких других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается.

Медицинское наблюдение установлено за всеми контактировавшими с пациенткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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