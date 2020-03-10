2020-03-10T12:39:42+03:00
Политика

На пункте пропуска «Станица Луганская» изменилось время работы электрокаров для инвалидов

Время работы этого транспорта увеличено в связи с весенним графиком работы КПП
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Электрокары позволяют инвалидам быстро добраться от автобусной остановки до пешего перехода на мосту. Фото: facebook.com/evgeny.kaplinЭлектрокары позволяют инвалидам быстро добраться от автобусной остановки до пешего перехода на мосту. Фото: facebook.com/evgeny.kaplin
Изменить размер текста:

Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин сообщил об увеличении времени работы электрокаров для инвалидов на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Режим работы электрокаров миссии «Пролиска» в весеннее время будет ежедневным с 8 до 17 часов. Сам пункт пропуска работает с 7 часов утра до 18.30 по киевскому времени.

Также Евгений Каплин напомнил, кто может воспользоваться бесплатной поездкой на электрокаре:

- инвалиды;

- немобильные жители (с одним сопровождающим лицом), маломобильные люди и все, кто старше 75-ти лет;

- беременные женщины;

- малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого (родственника или опекуна).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем Украина использует СМИ для съемки провокаций на фронте в Донбассе

8 марта журналисты незалежной снимали постановочные обстрелы в 72-й и 93-й бригадах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жительницы ДНР заподозрили коронавирус
На пункте пропуска «Станица Луганская» изменилось время работы электрокаров для инвалидов
Украинские силовики обстреляли 9 поселков под Донецком и Горловкой, тяжело ранили мирного жителя
Срывают Минские договоренности по Донбассу: украинская армия открыла огонь по участку разведения войск в Петровском
Пожарные Донецка спасли двух малолетних детей
Погода на день в Луганске: 10 марта сохранится весенняя жара - до +18 градусов
Погода на день в Донецке: 10 марта будет солнечно, до +18 градусов
В Донецке открыт сбор денег на лечение 7-летней Киры Головченко
Украина не смогла с 1 марта повысить пенсии у жителей республик Донбасса
У киевских силовиков загорелся блиндаж с боеприпасами – один солдат погиб, шестеро получили ранения
«Для снятия «порчи» нужно завернуть золотые украшения в деньги»: В Кировском мошенница развела девушку на 40 тысяч рублей
Три ДТП, пожар и нарушение линий связи: ВСУ отметили Международный женский день
В результате обстрела со стороны ВСУ ранен житель Зайцево