На пункте пропуска «Станица Луганская» изменилось время работы электрокаров для инвалидов

10 Март 2020 2020-03-10T12:39:42+03:00

Электрокары позволяют инвалидам быстро добраться от автобусной остановки до пешего перехода на мосту. Фото: facebook.com/evgeny.kaplin

Время работы этого транспорта увеличено в связи с весенним графиком работы КПП

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Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин сообщил об увеличении времени работы электрокаров для инвалидов на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Режим работы электрокаров миссии «Пролиска» в весеннее время будет ежедневным с 8 до 17 часов. Сам пункт пропуска работает с 7 часов утра до 18.30 по киевскому времени.

Также Евгений Каплин напомнил, кто может воспользоваться бесплатной поездкой на электрокаре:

- инвалиды;

- немобильные жители (с одним сопровождающим лицом), маломобильные люди и все, кто старше 75-ти лет;

- беременные женщины;

- малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого (родственника или опекуна).

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ИСТОЧНИК KP.RU