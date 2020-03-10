На пункте пропуска «Станица Луганская» изменилось время работы электрокаров для инвалидов
Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин сообщил об увеличении времени работы электрокаров для инвалидов на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Режим работы электрокаров миссии «Пролиска» в весеннее время будет ежедневным с 8 до 17 часов. Сам пункт пропуска работает с 7 часов утра до 18.30 по киевскому времени.
Также Евгений Каплин напомнил, кто может воспользоваться бесплатной поездкой на электрокаре:
- инвалиды;
- немобильные жители (с одним сопровождающим лицом), маломобильные люди и все, кто старше 75-ти лет;
- беременные женщины;
- малолетние дети до 3-х лет в сопровождении 1-го взрослого (родственника или опекуна).
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ИСТОЧНИК KP.RU