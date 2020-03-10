Украинские силовики обстреляли 9 поселков под Донецком и Горловкой, тяжело ранили мирного жителя

10 Март 2020 2020-03-10T11:04:57+03:00

По территории ДНР в минувшие сутки выпущено 46 снарядов, мин и гранат

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Украинская армия продолжает методично обстреливать территорию ДНР. За минувшие сутки ВСУ 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 46 снарядов, мин и гранат. В горловском поселке Зайцево от огня снайпера пострадал 56-летний житель. Его прооперировали. У мужчины повреждение внутренних органов брюшной полости. Геморрагический шок тяжелой степени. Состояние крайне тяжелое.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что обстрелам ВСУ на донецком направлении подверглись районы поселков Жабичево, Старомихайловка, шахты «Трудовская», села Спартак и район столичного аэропорта («Вольво-Центр»), на горловском направлении – районы поселков Байрак, Зайцево, Крутая Балка, шахты имени Изотова.

Киевские силовики применяли минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

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Об этом сообщили в НМ ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU