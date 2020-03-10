2020-03-10T10:06:10+03:00
Политика

Пожарные Донецка спасли двух малолетних детей

В минувшие сутки сотрудники МЧС дважды приходили на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Двухлетних детей опасно даже ненадолго оставить одних. Фото: Ремонт GuruДвухлетних детей опасно даже ненадолго оставить одних. Фото: Ремонт Guru
Изменить размер текста:

В минувшие сутки пожарные Донецка дважды приходили на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации. Так, спасателям пришлось забираться по выдвижной лестнице в квартиру многоэтажного дома по проспекту Киевский. Там находился двухлетний ребенок. Его мать не могла попасть домой – дверь захлопнулась, а ключи остались внутри.

Пожарные поднялись в квартиру по лестнице, открыли оконный блок, а потом и дверь в жилище. К счастью, ребенку не понадобилась госпитализация. В его спасении участвовали пять пожарных.

Серьезные травмы мог получить другой маленький дончанин. 9-летний мальчик каким-то образом забрался на чердак недостроенного здания по улице Вильнюсская в Пролетарском районе столицы. А назад спуститься не мог – в доме отсутствовала лестница. Помогли ему это сделать приехавшие спасатели.

В пресс-центре МЧС ДНР обратили внимание родителей на необходимость контроля за детьми. А также на массовые возгорания растительности. 9 марта спасателям пришлось 173 раза гасить загорания сухой растительности.

Также на пожаре погиб 34-летний мужчина. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже пятиэтажного здания по улице Богуна в Горловке. А в поселке Спартак под Донецком от огня пострадал 67-летний мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкие туристы сидеть дома из–за коронавируса не собираются

В столице Донецкой Народной Республики рассказали, как можно путешествовать безопасно для здоровья (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жительницы ДНР заподозрили коронавирус
На пункте пропуска «Станица Луганская» изменилось время работы электрокаров для инвалидов
Украинские силовики обстреляли 9 поселков под Донецком и Горловкой, тяжело ранили мирного жителя
Срывают Минские договоренности по Донбассу: украинская армия открыла огонь по участку разведения войск в Петровском
Пожарные Донецка спасли двух малолетних детей
Погода на день в Луганске: 10 марта сохранится весенняя жара - до +18 градусов
Погода на день в Донецке: 10 марта будет солнечно, до +18 градусов
В Донецке открыт сбор денег на лечение 7-летней Киры Головченко
Украина не смогла с 1 марта повысить пенсии у жителей республик Донбасса
У киевских силовиков загорелся блиндаж с боеприпасами – один солдат погиб, шестеро получили ранения
«Для снятия «порчи» нужно завернуть золотые украшения в деньги»: В Кировском мошенница развела девушку на 40 тысяч рублей
Три ДТП, пожар и нарушение линий связи: ВСУ отметили Международный женский день
В результате обстрела со стороны ВСУ ранен житель Зайцево