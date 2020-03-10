Пожарные Донецка спасли двух малолетних детей
В минувшие сутки пожарные Донецка дважды приходили на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации. Так, спасателям пришлось забираться по выдвижной лестнице в квартиру многоэтажного дома по проспекту Киевский. Там находился двухлетний ребенок. Его мать не могла попасть домой – дверь захлопнулась, а ключи остались внутри.
Пожарные поднялись в квартиру по лестнице, открыли оконный блок, а потом и дверь в жилище. К счастью, ребенку не понадобилась госпитализация. В его спасении участвовали пять пожарных.
Серьезные травмы мог получить другой маленький дончанин. 9-летний мальчик каким-то образом забрался на чердак недостроенного здания по улице Вильнюсская в Пролетарском районе столицы. А назад спуститься не мог – в доме отсутствовала лестница. Помогли ему это сделать приехавшие спасатели.
В пресс-центре МЧС ДНР обратили внимание родителей на необходимость контроля за детьми. А также на массовые возгорания растительности. 9 марта спасателям пришлось 173 раза гасить загорания сухой растительности.
Также на пожаре погиб 34-летний мужчина. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже пятиэтажного здания по улице Богуна в Горловке. А в поселке Спартак под Донецком от огня пострадал 67-летний мужчина.
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ИСТОЧНИК KP.RU