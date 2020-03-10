2020-03-10T09:16:21+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 10 марта сохранится весенняя жара - до +18 градусов

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске сохранится небывало теплая погода. Фото: instagram.com/olga_1978_olgaВ Луганске сохранится небывало теплая погода. Фото: instagram.com/olga_1978_olga
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10 марта в Луганске и Луганской Народной Республике будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 13-18 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 14-16 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

А вот 11 марта погода поменяется. Будет облачно с прояснениями, днем местами дождь, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла. 12 марта - облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем без существенных осадков, местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 9-14 градусов выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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