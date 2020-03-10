Погода на день в Донецке: 10 марта будет солнечно, до +18 градусов

10 Март 2020 2020-03-10T08:09:12+03:00

В Донецке сегодня солнечная и необыкновенно теплая погода Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке будет дуть юго-восточный ветер, порывами до 10 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 10 марта будет солнечно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют от +6 до +8 градусов. Днем столбики термометров покажут 16-18 градусов выше нуля. Вечером ожидается +12... +10.

В течение суток ветер будет дуть в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Порывами до 10 м/с.

В этот день почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела — тепло ворожит. С этого дня в былые времена происходил переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считалось временем появления проталин. Набухают почки — весну чуют. С этого дня хорошо садить семена на рассаду капусты и помидоров.

Впрочем, очень теплая погода продержится еще день, а 11-12 марта ожидается похолодание до 11-13 градусов днем и небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU