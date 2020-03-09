У киевских силовиков загорелся блиндаж с боеприпасами – один солдат погиб, шестеро получили ранения

9 Март 2020 2020-03-09T21:04:21+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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Чтобы сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ не фиксировали нарушения украинских вооруженных формирований в районе участка разведения сил и средств «Петровское-Богдановка», киевские силовики решили поджечь сухую траву.

- Но из-за смены направления ветра, огонь распространился на позиции ВФУ и вызвал пожар в блиндаже, где горе-вояки хранили боеприпасы, - рассказывают в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики. - В результате подрыва боеприпасов один военнослужащий ВФУ Черных погиб на месте, шестеро получили ранения.

В связи с этим командующий оперативно-тактической группировки «Восток» был вызван в штаб так называемой «операции объединенных сил».

- По указанию командующего «ООС» Владимир Кравченко назначены комплексные комиссии во все подчиненные соединения по проверке условий хранения оружия и боеприпасов, а также выполнения требований по противопожарной безопасности, - отметили в оборонном ведомстве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU