В результате обстрела со стороны ВСУ ранен житель Зайцево
Сегодня, 9 марта, в 11.40 59-я бригада украинских вооруженных формирований открыла огонь по поселку Зайцево. В результате обстрела ранение получил 56-летний мирный житель. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Пострадавший доставлен в Горловскую городскую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Также сообщается, что открыть огонь по населенному пункту отдал приказ комбриг Шаповалов.
- Целенаправленное ведение огня по мирным жителям Республики подтверждают лживую риторику киевского руководства, убеждающую международную общественность в своих мирных намерениях, - заявили в оборонном ведомстве.
В НМ ДНР подчеркнули, что попытки дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения Киев предпринимает в преддверии встречи Контактной группы в Минске, которая запланирована на 11 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU