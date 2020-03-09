2020-03-09T18:03:20+03:00
Политика

В результате обстрела со стороны ВСУ ранен житель Зайцево

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Пострадавший госпитализированПострадавший госпитализированФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня, 9 марта, в 11.40 59-я бригада украинских вооруженных формирований открыла огонь по поселку Зайцево. В результате обстрела ранение получил 56-летний мирный житель. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Пострадавший доставлен в Горловскую городскую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Также сообщается, что открыть огонь по населенному пункту отдал приказ комбриг Шаповалов.

- Целенаправленное ведение огня по мирным жителям Республики подтверждают лживую риторику киевского руководства, убеждающую международную общественность в своих мирных намерениях, - заявили в оборонном ведомстве.

В НМ ДНР подчеркнули, что попытки дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения Киев предпринимает в преддверии встречи Контактной группы в Минске, которая запланирована на 11 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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