2020-03-09T20:20:12+03:00
Происшествия

«Для снятия «порчи» нужно завернуть золотые украшения в деньги»: В Кировском мошенница развела девушку на 40 тысяч рублей

В МВД ДНР призвали жителей избегать любых контактов с так называемыми «гадалками», «целительницами» и «ворожеями»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: yaplakal.comФото: yaplakal.com
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28-летняя девушка приехала в Кировское, чтобы навестить родственников. Во время прогулки по городу к ней подошла прохожая с просьбой подсказать путь к одному из магазинов.

- Во время разговора злоумышленница сказала, что на потерпевшую навели «порчу», которую можно снять только в ходе проведения специального обряда, - рассказывает сотрудница пресс-службы Кировского горотдела полиции Оксана Иотова. - Доверчивая заявительница согласилась, после чего мошенница сообщила, что для проведения ритуала необходимо золотые украшения завернуть в денежные средства которые есть с собой.

Испуганная девушка достала все деньги и завернула в них все свои золотые украшения, после чего все это сложила в платок и отдала мошеннице.

- Аферистка провела несколько манипуляций и вернула сверток, заверив девушку, что «порча» снята, - сказала Иотова.

Однако чтобы «обряд» подействовал – открыть платок можно было только спустя определенное время.

Полицейские разыскивают мошенницу.

- Избегайте любых контактов с так называемыми «гадалками», «целительницами» и «ворожеями»! – призвали в МВД ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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