2020-03-09T17:06:58+03:00
Политика

Украина не смогла с 1 марта повысить пенсии жителей республик Донбасса

Теперь пенсионеры из ДНР опасаются, что в Киеве за счет них проиндексируют выплаты украинцам
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На украинских КПП ужесточили проезд - якобы из-за коронавируса. Фото: ГПСУНа украинских КПП ужесточили проезд - якобы из-за коронавируса. Фото: ГПСУ
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Распиаренная индексация пенсий на Украине обернулась скандалом. Ожидалось, что с 1 марта пожилые люди получат повышенные на 11 процентов пенсии. Но оказалось, что бюджет незалежной не готов к таким выплатам.

Первым о проблеме заявил премьер-министр Алексей Гончарук – как раз накануне своей отставки. Его сменщику на посту главы Кабмина Денису Шмыгалю пришлось оправдываться. Мол, в правительстве денно и нощно работают над изменениями в бюджете, чтобы проиндексировать пенсии. Впрочем, Шмыгаль не назвал конкретных сроков, когда пенсионеры получат прибавку.

А новый министр социальной политики Марина Лазебная призналась, что повышение будет осуществлено лишь в течение года. И эту работу начнут уже с 1 апреля. В День смеха. Действительно, откуда в правительстве деньги, если с начала года бюджет недополучил 18 млрд гривен (почти 47 млрд рублей).

- Снова на Украине надурили стариков, - возмущается пожилая макеевчанка Валентина Петровна. – Опасаюсь, что Зеленский с его гоп-командой проведут индексацию за счет нас, жителей ДНР. Думаю, не случайно ужесточили проезд на КПП из-за коронавируса. В такой ситуации пенсионеры, у которых повышенная температура, могут не уложиться в 60-дневный срок для пересечения границы. Им прекратят выплаты. А долги потом не вернут. Вот и «экономия» выйдет для бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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