Украинская армия обстреляла ЛНР из минометов: два дома в поселке Фрунзе повреждены

9 Март 2020 2020-03-09T14:16:26+03:00

Два дома получили повреждения в поселке Фрунзе, в результате обстрела ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом сообщили в СЦКК

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В Луганской Народной Республике прошедшие сутки не прошли без обстрелов с украинской стороны. Вооруженные формирования незалежной дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе и села Калиново-Борщеватое, - рассказали в ведомстве.

В СЦКК отметили, что киевские силовики при обстреле территории Луганской Народной Республики использовали минометы калибра 82-миллиметра и вооружение БМП.

- В результате обстрела Фрунзе повреждения получили два домостроения, - рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Тем временем, украиснкие вооруженные формирования 16 раз нарушили режим тишины в Донецкой Народной Республике, выпустив по территории государства 195 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU