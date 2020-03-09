Украинская армия обстреляла ЛНР из минометов: два дома в поселке Фрунзе повреждены
В Луганской Народной Республике прошедшие сутки не прошли без обстрелов с украинской стороны. Вооруженные формирования незалежной дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе и села Калиново-Борщеватое, - рассказали в ведомстве.
В СЦКК отметили, что киевские силовики при обстреле территории Луганской Народной Республики использовали минометы калибра 82-миллиметра и вооружение БМП.
- В результате обстрела Фрунзе повреждения получили два домостроения, - рассказали в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Тем временем, украиснкие вооруженные формирования 16 раз нарушили режим тишины в Донецкой Народной Республике, выпустив по территории государства 195 боеприпасов.
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ИСТОЧНИК KP.RU