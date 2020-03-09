2020-03-09T12:35:27+03:00
Политика

ВСУ обстреляли донецкое и горловское направления

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: bykvu.comФото: bykvu.com
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За прошедшие сутки вооруженные украинские формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 195 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ведомстве рассказали, что обстрелам со стороны киевских силовиков попали населенные пункты на донецком и горловском направлениям.

- Обстрелам на донецком направлении подверглись районы аэропорта, сел Спартак и Петровское, поселков Жабичево, Красный Партизан и шахты «Трудовская»; на горловском – район поселка Пантелеймоновка, - отметили в СЦКК.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что для обстрелов Республики ВСУ применяли различное вооружение.

- Применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметров, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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