Погода в Луганске: 9 марта будет +20 градусов и без осадков

9 Март 2020 2020-03-09T12:05:57+03:00

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне и Алчевске будет самая высокая температура – 19-21 градус тепла. Фото: pda.cxid.info

В некоторых районах будет небольшой туман, но он быстро рассеется

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Все подарки и цветы на Международный женский день подарены, теперь можно расслабиться. Тем более, что 9 марта луганчан ждет теплая погода для прогулок на свежем воздухе. Синоптики прогнозируют до 20 градусов тепла.

— С 21.00 8 марта до 21.00 9 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 7–12 метров с секунду. Температура воздуха ночью 3–8, днем 16–21 градус тепла, — прогнозируют синоптики.

Возможно, это самый теплый день недели для луганчан. Поскольку, дальше синоптики прогнозируют небольшое похолодание, разницей всего в несколько градусов. Так, 10 – 11 марта температура воздуха упадет до 12 – 17 градусов выше нуля. Снова будет облачно, но с редкими прояснениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU