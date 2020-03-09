Погода в Луганске: 9 марта будет +20 градусов и без осадков
Все подарки и цветы на Международный женский день подарены, теперь можно расслабиться. Тем более, что 9 марта луганчан ждет теплая погода для прогулок на свежем воздухе. Синоптики прогнозируют до 20 градусов тепла.
— С 21.00 8 марта до 21.00 9 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-восточный 7–12 метров с секунду. Температура воздуха ночью 3–8, днем 16–21 градус тепла, — прогнозируют синоптики.
Возможно, это самый теплый день недели для луганчан. Поскольку, дальше синоптики прогнозируют небольшое похолодание, разницей всего в несколько градусов. Так, 10 – 11 марта температура воздуха упадет до 12 – 17 градусов выше нуля. Снова будет облачно, но с редкими прояснениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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