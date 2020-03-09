Погода в Донецке: 9 марта будет самым теплым днем недели

9 Март 2020 2020-03-09T11:05:59+03:00

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Начало новой рабочей недели можно встретить с улыбкой. Погода шепчет только благоприятный прогноз – 9 марта будет самым теплым днем недели. Синоптики прогнозируют до 20 градусов тепла.

9 марта днем температура воздуха достигнет плюс 19, ночью плюс 6 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер умеренный 13 метров в секунду. Осадков синоптики нам не обещают. Облака на небе будут держаться до самого вечера.

Также добавим, что в этот день отмечается день обретения главы Иоанна Крестителя. 9 марта наши предки предсказывали погоду на апрель и Пасху.

— Если Дмитриев день на снегу, то святая (Пасха) по снегу, а Дмитриев по голу, и святая по голу. Если рога луны яркие и крутые – к морозу, — говорится в народном календаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU