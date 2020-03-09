«Останавливали всех женщин-водителей»: В ЛНР полицейские оригинально поздравили с 8 марта

9 Март 2020 2020-03-09T13:50:02+03:00

В 2018 году «Комсомолка» проводила совместную акцию-поздравление с 8 марта с сотрудниками ГИБДД ДНР. Фото: фрагмент из видеопоздравления ГИБДД ЛНР

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8 марта сотрудники ГИБДД ЛНР оригинально поздравили женщин-водителей. Во время дежурства на постах они останавливали не только тех, кто нарушал правила дорожного движения, но и автомобили, за рулем которых находились женщины.

Если первые получал от автоинспекторов исключительно только штрафы, то вторых ждал небольшой сюрприз. Сотрудники ГИБДД говорили поздравления, дарили открытки и букеты с тюльпанами. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

— Дорогие женщины, от себя лично и от сотрудников Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики поздравляем вас с 8 марта. Желаем, чтобы на жизненном пути у вас было как можно меньше резких поворотов, чтобы мужчины всегда заботились и оберегали вас, чтобы движение на дорогах было безопасным и комфортным, — поздравил женщин начальник инспекции Александр Черкасов.

В этом году сотрудники ГИБДД расщедрились на неожиданные и приятные подарки. Ранее «Комсомолка» также писала об еще одном сюрпризе. Автоинспекторы исполнили «танец машин с мигалками». К Международному женскому дню луганские правоохранители построили из служебных автомобилей фигуру в виде «восьмерки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/765359" frameborder="0"></iframe> УГИБДД ЛНР поздравляет женщин-водителей с 8 марта.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU