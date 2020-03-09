2020-03-09T10:12:42+03:00
Политика

Погибший офицер 93-й бригады ВСУ разворовывал топливо и сухпайки

Об этом стало известно после проверки военной комиссии незалежной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Житель Донецка Дмитрий Фирсов в 2014-м вступил в украинский карательный батальон, потом воевал в Донецком аэропорту. Фото: facebook.com/93OMBrЖитель Донецка Дмитрий Фирсов в 2014-м вступил в украинский карательный батальон, потом воевал в Донецком аэропорту. Фото: facebook.com/93OMBr
Изменить размер текста:

В ходе следствия по факту гибели офицера 93-й бригады вооруженных формирований Украины Фирсова при взрыве бомбы времен Великой Отечественной войны комиссия штаба армии незалежной выяснила, что лейтенант пытался похитить бомбу, и то, что он ранее разворовывал топливо и сухпайки.

- В ходе работы следственной группы выявлено, что помимо уничтожения военной техники и потери личного состава, к которым привели преступные приказы Фирсова, им было организовано незаконное списание дизельного топлива и сухих пайков для военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что комиссия штаба украинской армии получила данные о том, что противоправные деяния Фирсов совершал при непосредственном покровительстве командира батальона подполковника Дмитрука.

- Материалы разбирательства на которого будут переданы в следственный комитет военной прокуратуры Украины для возбуждения уголовного дела, - говорит Осадчий. - Комиссией также предлагается взыскать с комбата всю сумму причиненного государству ущерба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Священник продавал на Западной Украине оружие и боеприпасы, украденные в Донбассе

Батюшка занимался «бизнесом» четыре года подряд и даже ранее был за это судим (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ обстреляли донецкое и горловское направления
Погода в Луганске: 9 марта будет +20 градусов и без осадков
Погода в Донецке: 9 марта будет самым теплым днем недели
Погибший офицер 93-й бригады ВСУ разворовывал топливо и сухпайки
«На крыльях весны!» Заводчики певчих птиц из республик Донбасса представили своих питомцев на выставке в Луганске
Украинские боевики нанесли минометный удар по северному пригороду Донецка
«Архитектура женского имиджа»: Библиотека имени Крупской приглашает на месячник показа полезной для женщин литературы
Священник продавал на Западной Украине оружие и боеприпасы, украденные в Донбассе
Больше 50 украинских военных госпитализированы с пневмонией
Военные ДНР перехватили беспилотник ВСУ: в Народной милиции рассказали о добытых данных
«Вы наполняете мир красотой!» Леонид Пасечник поздравил жительниц Республики с 8 марта
ВСУ пригнали в Троицкое бронетранспортеры
Денис Пушилин поблагодарил женщин за поддержку мужчин в военное время
Почти 100 украинских снарядов и мин разорвалось в ДНР за сутки
8 марта водители маршруток в Донецке вдруг стали джентельменами
«Таки поздравили»: ВСУ в ЛНР обстреляли Калиновку