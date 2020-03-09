Погибший офицер 93-й бригады ВСУ разворовывал топливо и сухпайки

9 Март 2020 2020-03-09T10:12:42+03:00

Житель Донецка Дмитрий Фирсов в 2014-м вступил в украинский карательный батальон, потом воевал в Донецком аэропорту. Фото: facebook.com/93OMBr

Об этом стало известно после проверки военной комиссии незалежной

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В ходе следствия по факту гибели офицера 93-й бригады вооруженных формирований Украины Фирсова при взрыве бомбы времен Великой Отечественной войны комиссия штаба армии незалежной выяснила, что лейтенант пытался похитить бомбу, и то, что он ранее разворовывал топливо и сухпайки.

- В ходе работы следственной группы выявлено, что помимо уничтожения военной техники и потери личного состава, к которым привели преступные приказы Фирсова, им было организовано незаконное списание дизельного топлива и сухих пайков для военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что комиссия штаба украинской армии получила данные о том, что противоправные деяния Фирсов совершал при непосредственном покровительстве командира батальона подполковника Дмитрука.

- Материалы разбирательства на которого будут переданы в следственный комитет военной прокуратуры Украины для возбуждения уголовного дела, - говорит Осадчий. - Комиссией также предлагается взыскать с комбата всю сумму причиненного государству ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU