2020-03-08T19:39:58+03:00
Общество

«Архитектура женского имиджа»: Библиотека имени Крупской приглашает на месячник показа полезной для женщин литературы

Месячник «Архитектура женского имиджа» приурочен к 8 марта
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Библиотека Крупской приглашает на месячник показа литературы для женщин. Фото: lib-dpr.ruБиблиотека Крупской приглашает на месячник показа литературы для женщин. Фото: lib-dpr.ru
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В библиотеке имени Надежды Крупской открылся месячник показа документов «Архитектура женского имиджа», посвященный замечательному женскому празднику 8 марта.

- Дабы создать себе праздничное настроение, мы привносим в наш быт яркие нотки в виде преображения внешности, стиля одежды, украшения интерьера дома. Материалы месячника содержат массу полезной информации для женщин любого возраста. Как быть привлекательной в любой обстановке - дома, на работе и отдыхе, следить за тенденциями современной моды, создать свой неповторимый образ при помощи прически и макияжа, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства внешности, научиться приемам рукоделия? На все эти вопросы отвечают представленные издания, - рассказали «КП» сотрудники библиотеки.

О мире ароматов и искусстве парфюмерии с древнейших времен до сегодняшних дней рассказывает прекрасно иллюстрированное издание «Ароматы мира» (Москва, 2005).

В книге Веры Ольховской «Шьем модно и красиво» (Харьков, 2007) предпринята попытка облегчить жизнь женщины. Вы познакомитесь с модой, которая не ставит никаких условий, найдете оригинальные модели одежды на любой достаток, любую фигуру, любой возраст!

Месячник проходит в отделе документов по экономическим, техническим и сельскохозяйственным науками продлится до 31 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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