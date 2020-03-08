Больше 50 украинских военных госпитализированы с пневмонией

8 Март 2020 2020-03-08T17:22:37+03:00

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Больше полусотни военных из оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» попали в госпиталь с диагнозом пневмония. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Массовая госпитализация военных 93-й бригады была проведена после того, как комиссия командования выявила «критические масштабы» заболеваемости пневмонией в соединении.

- В результате больные и имеющие симптомы пневмонии боевики были экстренно эвакуированы в госпиталь Северодонецка, где под изолятор выделен целый этаж. Количество военнослужащих, находящихся на стационарном лечении с этим диагнозом, в 93-й бригаде уже превысило пятьдесят человек, - рассказал Яков Осадчий.

По его словам, личному составу 93-й бригады перед убытием в зону «Операции объединенных сил» не были сделаны профилактические прививки, что и стало причиной массовой заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU