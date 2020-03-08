2020-03-08T17:02:18+03:00
Политика

Военные ДНР перехватили беспилотник ВСУ: в Народной милиции рассказали о добытых данных

Украинские боевики с помощью этого беспилотника корректировали огонь по Горловке
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Военные ДНР перехвалили беспилотник ВСУ. Фото: Донецкое агентство новостейВоенные ДНР перехвалили беспилотник ВСУ. Фото: Донецкое агентство новостей
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Бойцы ДНР перехватили беспилотник ВСУ, с помощью которого корректировался огонь по Горловке. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

Украинские боевики вчера вечером обстреляли поселок Зайцево (север Горловки). Они повредили восемь жилых домов.

- Отмечено активное применение 59-й бригадой ВСУ беспилотного летательного аппарата типа Skywalker для корректировки огня по Зайцево, который был поражен в результате слаженных действий расчетов РЭБ и ПВО Единой системы комплексной защиты объектов Республики «Мантия-АРП». Накопитель памяти беспилотника уже расшифровываются нашими специалистами, – говорится в сообщении.

Несмотря на достигнутое в Минске глобальное перемирие, ВСУ не прекращают обстреливать Донбасс. Артудары они осуществляют с помощью карт, которые составляются по данным своих беспилотников. Некоторые летательные аппараты боевики оснастили минами, чтобы сбрасывать на передовые рубежи обороны ДНР. В то время как их снайперы, нередко из числа наемников, ведут прицельный огонь по беспилотникам миссии ОБСЕ. Им начхать на мнение мирового сообщества – лишь бы не заметили танки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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