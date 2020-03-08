2020-03-08T15:57:04+03:00
Общество

«Вы наполняете мир красотой!» Леонид Пасечник поздравил жительниц Республики с 8 марта

Глава Луганской Народной Республики пожелал женщинам радостных дней, неиссякаемой энергии, мира и согласия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Леонид Пасечник: «Вы наполняете мир красотой!» Фото: ЛИЦЛеонид Пасечник: «Вы наполняете мир красотой!» Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил с Международным женским днем.

- Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с Международным женским днем! – говорится в сообщении главы государства. - Этот весенний праздник – прекрасный повод выразить вам, дорогие мамы, бабушки, жены, дочери, подруги, коллеги, слова признательности, любви и восхищения.

Вы наполняете мир красотой, нежностью, согреваете душевной теплотой, создаете атмосферу уюта и гармонии. На ваших хрупких плечах лежит огромный груз повседневных забот о семье, ответственность за будущее детей. Своим активным участием в политической, общественной жизни, достижениями во всех сферах деятельности вносите неоценимый вклад в развитие Луганской Народной Республики, а порой с оружием в руках стоите на защите ее рубежей.

Спасибо вам за мудрость, терпение и поддержку, благодаря которым удается справляться с любыми невзгодами. Мы вами гордимся и очень любим!

Леонид Пасечник пожелал женщинам радостных дней, неиссякаемой энергии, мира и согласия.

- Будьте всегда здоровы, счастливы и чаще улыбайтесь! – сказал он.

Читайте также

«Комсомолка» вместе с приютом «ПИФ» ищет хозяев щенкам-подкидышам

Отсутствие иммунитета, осенний холод, открытые вольеры почти не оставляют им шансов выжить (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Священник продавал на Западной Украине оружие и боеприпасы, украденные в Донбассе
Больше 50 украинских военных госпитализированы с пневмонией
Военные ДНР перехватили беспилотник ВСУ: в Народной милиции рассказали о добытых данных
«Вы наполняете мир красотой!» Леонид Пасечник поздравил жительниц Республики с 8 марта
ВСУ пригнали в Троицкое бронетранспортеры
Денис Пушилин поблагодарил женщин за поддержку мужчин в военное время
Почти 100 украинских снарядов и мин разорвалось в ДНР за сутки
8 марта водители маршруток в Донецке вдруг стали джентельменами
«Таки поздравили»: ВСУ в ЛНР обстреляли Калиновку
«Парад для одного ветерана»: Сегодня в Донецке поздравят ветерана Великой Отечественной Марию Горковенко, которая вывозила раненых с поля боя
На окраине Горловки от минометного огня ВСУ повреждены два дома
Коронавирус у жительницы подконтрольного Киеву Донбасса не нашли, но опасность для региона исходит от украинских военных
Почему в ДНР сделали один государственный язык
В Донбассе бомба времен Великой Отечественной войны достигла цели - от взрыва погиб «киборг» из 93-й украинской бригады
Символ донецкого парка отдыха ослик Рощик возвращается с зимовки на ферме
«Пенсионеры продолжают умирать!» В Донбассе только на одном из пяти украинских пунктов пропуска дежурит «скорая»
«Танец машин с мигалками»: Луганские полицейские оригинально поздравили девушек с 8 марта
Дончанка Татьяна Юрченко стала победительницей капитал-шоу «Поле чудес»
В 57-й бригаде ВСУ недосчитались вооружения на 80 тысяч долларов
ВСУ разместили вооружение вблизи жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе
В Донецке пройдет большой фестиваль по различным видам спортивной борьбы
«Весна для кого угодно, но не для нас»: ВСУ продолжают обстрелы Республики
Кто куда, а мы в Питер! 9 собак из приюта покинули военный Донецк и мчат в новую счастливую жизнь
Танцоры из Донецка выступят на международном конкурсе «Мистерия танца» в Москве
«Низкий вам поклон!»: Александр Ананченко поздравил женщин ДНР с 8 Марта
Будут ли ВСУ «поздравлять» дончанок с 8 Марта обстрелами?
ВСУ разбили подстанцию и оставили сотни людей в ЛНР без электричества
Угроза коронавируса: Останутся ли донецкие туристы сидеть дома
Погода в Луганске на день: 7 марта будет +20 и без осадков