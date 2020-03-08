«Вы наполняете мир красотой!» Леонид Пасечник поздравил жительниц Республики с 8 марта

8 Март 2020 2020-03-08T15:57:04+03:00

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил с Международным женским днем.

- Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с Международным женским днем! – говорится в сообщении главы государства. - Этот весенний праздник – прекрасный повод выразить вам, дорогие мамы, бабушки, жены, дочери, подруги, коллеги, слова признательности, любви и восхищения.

Вы наполняете мир красотой, нежностью, согреваете душевной теплотой, создаете атмосферу уюта и гармонии. На ваших хрупких плечах лежит огромный груз повседневных забот о семье, ответственность за будущее детей. Своим активным участием в политической, общественной жизни, достижениями во всех сферах деятельности вносите неоценимый вклад в развитие Луганской Народной Республики, а порой с оружием в руках стоите на защите ее рубежей.

Спасибо вам за мудрость, терпение и поддержку, благодаря которым удается справляться с любыми невзгодами. Мы вами гордимся и очень любим!

Леонид Пасечник пожелал женщинам радостных дней, неиссякаемой энергии, мира и согласия.

- Будьте всегда здоровы, счастливы и чаще улыбайтесь! – сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU