ВСУ пригнали в Троицкое бронетранспортеры

8 Март 2020 2020-03-08T14:49:18+03:00

Они разметили их у жилых домов

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Украинские военные пригнали в Троицкое бронетранспортеры. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По данным нашей разведки, боевики из состава 59-й бригады разместили бронированную машину пехоты поблизости от жилья в населенном пункте Троицкое, - рассказал он.

Народная милиция в очередной раз призывает международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооруженные формирования для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.

Ранее офицер Филипоненко сообщал, что силовики разместили бронетехнику в районе участка разведения сил и средств у Золотого, а также во дворах жилых домов в населенных пунктах, оказавшихся в зоне «Операции объединенных сил».

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ИСТОЧНИК KP.RU