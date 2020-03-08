Денис Пушилин поблагодарил женщин за поддержку мужчин в военное время

8 Март 2020 2020-03-08T13:26:53+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил женщин Донецкой Народной Республики с Международным женским днем.

- Ваша поддержка незаменима в мирное время, а в наше непростое военное она жизненно необходима. Вы рядом с мужчинами на передовой и в тылу, в горе и радости. Вам хватает сил воспитывать детей, создавать домашний уют, добиваться карьерных высот, совершенствоваться личностно и профессионально. Безмерная благодарность вам за это, - говорится в поздравлении Главы ДНР.

Пушилин пожелал соотечественницам здоровья, добра, поддержки со стороны близких и родных, исполнения желаний, реализации талантов и возможностей.

- Мы ценим и восхищаемся вами за то, как вы умеете любить, сопереживать, разделять с нами зачастую тяжелую ношу, при этом улыбкой, светом глаз и добрым словом вдохновлять и окрылять нас на свершения и поступки. Будьте любимы и счастливы, – отметил Глава ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU