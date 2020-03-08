2020-03-08T15:28:39+03:00
Общество

Почти 100 украинских снарядов и мин разорвалось в ДНР за сутки

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Почти 100 украинских снарядов и мин разоралось в ДНР за сутки. Фото: news-front.infoПочти 100 украинских снарядов и мин разоралось в ДНР за сутки. Фото: news-front.info
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 16 раз нарушили «перемирие», выпустив по Донецкой Народной Республике почти 100 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских военных оказались поселки Александровка, Старомихайловка, шахты «Трудовская» и Жабичево, район «Вольво-центра», а также села Петровское и Васильевка на донецком направлении и на горловском - поселки Зайцево, Гольмовский и шахты имени Гагарина, - сообщили в СЦКК.

Украинские боевики применяли артиллерию, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы, а также стрелковое оружие.

За предыдущие сутки вооруженные формирования Украины выпустили по ДНР больше 100 снарядов и мин. И это при том, что сейчас в Донбассе действует режим прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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