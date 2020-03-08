8 марта водители маршруток в Донецке вдруг стали джентельменами

8 Март 2020 2020-03-08T11:07:25+03:00

8 марта водители маршруток в Донецке вдруг стали джентльменами Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Утром 8 марта водитель маршрутки №26 на Привокзальной площади не взял плату за проезд (10 рублей) с первой пассажирки. Пенсионерка так удивилась, что даже рассыпала мелочь.

- Мелочь, но приятно, - сказала Дарья Валерьевна корреспонденту «КП». – Побольше б таких галантных водителей.

Как нам стало известно, сегодня этот случай не единичный. У некоторых водителей «маршрутных такси» негласная акция «С первой женщины не берем платы за проезд».

Водители помоложе по традиции в течение праздничного дня избирательно понравившихся девушек будут возить бесплатно.

Напомним, что недавно завершилась спецоперация ГАИ МВД ДНР «Автобус». Сотрудники Госаавтоинспекции ловили, в том числе и за хамство. Одного водителя сняли прямо с маршрута после звонка на «102». Как сообщалось ранее, нарушитель с вечера принял сильнодействующий наркотический препарат.

Помимо этого, сотрудники ГАИ обнаружили у 176 из 2 400 проверенных автобусов технические неполадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU