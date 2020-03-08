2020-03-08T10:00:31+03:00
Политика

«Таки поздравили»: ВСУ в ЛНР обстреляли Калиновку

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Таки поздравили»: ВСУ в ЛНР обстреляли Калиновку. Фото: ТК «Звезда»«Таки поздравили»: ВСУ в ЛНР обстреляли Калиновку. Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) один раз за сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив «букет» боеприпасов по Луганской Народной Республике. Так боевики «поздравили» женщин молодой, но гордой Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район Калиновки, - сказали военные СЦКК. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов.

Местные жители разочарованы таким «перемирием».

- Таки поздравили, - говорят женщины в свой праздник. - Что не день - пуляют.

Напомним, что вчера в ЛНР украинские боевики два раза за сутки нарушили «режим тишины». Они открывали огонь из минометов и гранатометов по Калиновке и Желтому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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