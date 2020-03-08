«Таки поздравили»: ВСУ в ЛНР обстреляли Калиновку
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) один раз за сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив «букет» боеприпасов по Луганской Народной Республике. Так боевики «поздравили» женщин молодой, но гордой Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелу подвергся район Калиновки, - сказали военные СЦКК. - Огонь велся из 82-миллиметровых минометов.
Местные жители разочарованы таким «перемирием».
- Таки поздравили, - говорят женщины в свой праздник. - Что не день - пуляют.
Напомним, что вчера в ЛНР украинские боевики два раза за сутки нарушили «режим тишины». Они открывали огонь из минометов и гранатометов по Калиновке и Желтому.
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ИСТОЧНИК KP.RU