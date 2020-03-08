«Парад для одного ветерана»: Сегодня в Донецке поздравят ветерана Великой Отечественной Марию Горковенко, которая вывозила раненых с поля боя
Сегодня, 8 марта, в Донецке в очередной раз пройдет акция «Парад для одного ветерана».
- В этот раз парад состоится в честь ветерана Великой Отечественной войны Горковенко Марии Ивановны, которой в апреле этого года исполнится 100 лет. В разгар боевых действий, рискуя своей жизнью, она оказывала медицинскую помощь раненым солдатам, вывозила их с поля боя, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации города Донецка.
Парад начнется на улице Кирова от дома № 194 в 11.00.
Впервые акция «Парад для одного ветерана» прошла в Донецке 25 февраля. Курсанты донецких военных училищ, юнармейцы и военный духовой оркестр поздравили с Днем рождения ветерана Алексея Юнду. На фронт он попал из-за юного возраста только в 1945 году - принимал участие в боях Дальневосточного фронта.
А 4 марта курсанты, юнармейцы и военные Народной милиции прошли в Докучаевске торжественным маршем перед ветераном Великой Отечественной Владимиром Хлаповым в день его 97-летия.
Участники парада вручили ветерану цветы и подарки.
Владимир Хлапов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».
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ИСТОЧНИК KP.RU