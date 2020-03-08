«Парад для одного ветерана»: Сегодня в Донецке поздравят ветерана Великой Отечественной Марию Горковенко, которая вывозила раненых с поля боя

8 Март 2020 2020-03-08T09:06:32+03:00

«Парад для одного ветерана» в столице ДНР. Фото: Донецкое агентство новостей

Акция, приуроченная к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, продолжает шествие по городам Республики

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Сегодня, 8 марта, в Донецке в очередной раз пройдет акция «Парад для одного ветерана».

- В этот раз парад состоится в честь ветерана Великой Отечественной войны Горковенко Марии Ивановны, которой в апреле этого года исполнится 100 лет. В разгар боевых действий, рискуя своей жизнью, она оказывала медицинскую помощь раненым солдатам, вывозила их с поля боя, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации города Донецка.

Парад начнется на улице Кирова от дома № 194 в 11.00.

Впервые акция «Парад для одного ветерана» прошла в Донецке 25 февраля. Курсанты донецких военных училищ, юнармейцы и военный духовой оркестр поздравили с Днем рождения ветерана Алексея Юнду. На фронт он попал из-за юного возраста только в 1945 году - принимал участие в боях Дальневосточного фронта.

А 4 марта курсанты, юнармейцы и военные Народной милиции прошли в Докучаевске торжественным маршем перед ветераном Великой Отечественной Владимиром Хлаповым в день его 97-летия.

Участники парада вручили ветерану цветы и подарки.

Владимир Хлапов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

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ИСТОЧНИК KP.RU