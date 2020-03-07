2020-03-07T22:17:25+03:00
Политика

На окраине Горловки от минометного огня ВСУ повреждены два дома

Под обстрелом снова оказался многострадальный поселок Зайцево
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские вояки ежедневно обстреливают Зайцево из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС.Украинские вояки ежедневно обстреливают Зайцево из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС.
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Жителям многострадального поселка Зайцево под Горловкой ни утром, ни днем, ни вечером нет покоя от огня ВСУ. Сегодня в 19.55 украинские военные ударили по жилым домам из 120-миллиметровых минометов. В течение считанных минут на поселок упало 7 мин.

- В результате обстрела повреждены два жилых дома по адресам: Полетаева, 63 и Астангова, 33, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - Жертв среди мирных граждан удалось избежать. Более подробная информация уточняется.

Напомним, что накануне – утром 6 марта – Зайцево расстреляли из орудий БМП-1 и минометов. Повреждения получили 4 дома. Жители успели спрятаться от осколков в укрытия. Но эти укрытия не защитят от прямого попадания 120-миллиметровых мин. В общем, опять повезло. Но сколько еще лет могут продолжаться эти «игры» со смертью?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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На окраине Горловки от минометного огня ВСУ повреждены два дома
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