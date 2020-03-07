Коронавирус у жительницы подконтрольного Киеву Донбасса не нашли, но опасность для региона исходит от украинских военных
Жители подконтрольной Киеву Донецкой области пока могут облегченно вздохнуть – у женщины из Краматорска не нашли коронавирус. Хотя эта история наделала немало шума. Властям области даже пришлось успокаивать население.
Сегодня обнародовали результаты исследования киевского Центра общественного здоровья - опасное заболевание у женщины не обнаружено. Напомним, жительница Краматорска недавно вернулась с отдыха из Таиланда и была госпитализирована в одну из больниц Константиновки с симптомами ОРВИ. Также возникло подозрение на коронавирус Covid-19. В связи с тем, что Донецкой области нет лаборатории, где могут определить опасное заболевание, анализы делали в Киеве.
Пока на территории Донецкой области не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Но большую опасность представляют военнослужащие ВСУ. В Донбассе немало бригад с Западной Украины. Многие жители этого региона живут и работают в Италии, где сейчас эпицентр инфекции Covid-19. Известно, что первый заболевший коронавирусом украинец приехал из Италии.
Тем временем, командование операции объединенных сил (ООС) в Донбассе решило перевести «стрелки» на жителей ДНР и ЛНР. Сославшись на «распространение» ОРВИ в республиках Донбасса, военные ввели с 7 марта ограничения на пересечение пунктов пропуска.
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ИСТОЧНИК KP.RU