2020-03-07T21:41:41+03:00
Политика

Коронавирус у жительницы подконтрольного Киеву Донбасса не нашли, но опасность для региона исходит от украинских военных

Среди них много жителей Западной Украины, которые часто бывают в Италии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В 10-й бригаде ВСУ, которая сейчас находится под Мариуполем, много жителей Западной Украины. Фото: МОУВ 10-й бригаде ВСУ, которая сейчас находится под Мариуполем, много жителей Западной Украины. Фото: МОУ
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Жители подконтрольной Киеву Донецкой области пока могут облегченно вздохнуть – у женщины из Краматорска не нашли коронавирус. Хотя эта история наделала немало шума. Властям области даже пришлось успокаивать население.

Сегодня обнародовали результаты исследования киевского Центра общественного здоровья - опасное заболевание у женщины не обнаружено. Напомним, жительница Краматорска недавно вернулась с отдыха из Таиланда и была госпитализирована в одну из больниц Константиновки с симптомами ОРВИ. Также возникло подозрение на коронавирус Covid-19. В связи с тем, что Донецкой области нет лаборатории, где могут определить опасное заболевание, анализы делали в Киеве.

Пока на территории Донецкой области не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Но большую опасность представляют военнослужащие ВСУ. В Донбассе немало бригад с Западной Украины. Многие жители этого региона живут и работают в Италии, где сейчас эпицентр инфекции Covid-19. Известно, что первый заболевший коронавирусом украинец приехал из Италии.

Тем временем, командование операции объединенных сил (ООС) в Донбассе решило перевести «стрелки» на жителей ДНР и ЛНР. Сославшись на «распространение» ОРВИ в республиках Донбасса, военные ввели с 7 марта ограничения на пересечение пунктов пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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