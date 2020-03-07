2020-03-07T20:23:15+03:00
Политика

Почему в ДНР сделали один государственный язык

Комментарий по этому поводу дал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка
Екатерина Сорока
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Депутаты Народного Совета поддержали изменения в статье 10 Конституции ДНР. Фото: news-ria.comДепутаты Народного Совета поддержали изменения в статье 10 Конституции ДНР. Фото: news-ria.com
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6 марта депутаты Народного Совета ДНР поддержали инициативу Главы Республики Дениса Пушилина об утверждении единственного государственного языка, которым является русский. Изменения сразу же были внесены в Конституцию. Но к чему такие резкие перемены и зачем нужно было лишать украинский язык статуса государственного? Об этом рассказал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

Причина 1. Украинский язык практически не используется в правовом поле с 2014 года.

— На сегодняшний день рядом законов Донецкой Народной Республики, в частности «О судебной системе» и «О нотариате», определено, что делопроизводство ведётся на русском языке, что также свидетельствует о нецелесообразности использования украинского языка как второго государственного, — рассказывает Бидевка.

Причина 2. Интеграция с Россией.

— В условиях усиления интеграционных процессов с Российской Федерацией использование русского языка подтверждает укрепление культурных связей наших государств и будет способствовать их развитию, — добавил политик.

Причина 3. Изменения не ограничивают право на использование украинского языка.

— Что же касается образования, то возможность его получения на родном языке, – а им может быть и греческий, и украинский, и любой другой, – сохраняется. Принятые изменения ни в коем случае не ограничивают права человека на использование украинского языка, тем более не идёт речь о запрете – наша задача, как парламентариев, заключается в объективном отражении реальности, — подытожил политик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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