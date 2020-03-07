2020-03-07T19:40:21+03:00
Политика

В Донбассе бомба времен Великой Отечественной войны достигла цели - от взрыва погиб «киборг» из 93-й украинской бригады

Еще пять военнослужащих получили ранения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Житель Донецка Дмитрий Фирсов в 2014-м вступил в карательный батальон «Донбасс», потом воевал в Донецком аэропорту. Фото: facebook.com/93OMBrЖитель Донецка Дмитрий Фирсов в 2014-м вступил в карательный батальон «Донбасс», потом воевал в Донецком аэропорту. Фото: facebook.com/93OMBr
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В 93-й отдельной механизированной бригаде «киборгов» снова небоевые потери. 6 марта во время оборудования капонира для боевой машины пехоты (БМП) военнослужащие нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Бойцы почему-то не стали вызывать саперов. Зацепив бомбу буксировочными тросами за БМП, стали вытягивать ее из земли. В это время прогремел мощный взрыв.

- Спустя более 75 лет ожидания бомба достигла своей цели, и украинские фашисты поплатились за террор мирного населения Донбасса, - так оценил происшествие офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - В результате погиб лейтенант Дмитрий Фирсов, еще пятеро боевиков – младший сержант Ковальчук, старший солдат Панченко и солдаты Синенко, Гвоздев и Старченко - получили ранения. БМП уничтожена.

О 40-летнем Дмитрии Фирсове известно, что до войны он жил в Донецке. В 2014-м вступил в карательный батальон «Донбасс». Попал в «Иловайский котел». Потом перешел в 93-ю бригаду и участвовал в боях за Донецкий аэропорт. В украинских СМИ тогда и придумали для таких, как Фирсов, громкое имя - «киборги».

В самой 93-й бригаде утверждают, что Фирсов погиб при выполнении боевого задания от минно-взрывной травмы, полученной во время подрыва БМП. И никаких других подробностей не приводят. Сейчас на месте происшествия работает комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север». Кстати, небоевые потери ОТГ «Север» за минувшую неделю составили 8 погибших и 24 раненых. Эти цифры скрывают от руководства ВСУ и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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